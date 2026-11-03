В Новой Москве отремонтировали транспортный тоннель Внуково-Центральный

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Еще один транспортный тоннель привели в порядок в столице. Речь идет о тоннеле Внуково-Центральный в Новой Москве.

«Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта», - подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что отремонтированный транспортный тоннель Внуково-Центральный находится в поселке Внуково на пересечении Центральной улицы и Проектируемого проезда №6702.

Пока проводился ремонт, движение транспорта полностью не закрывали. Работы выполняли во время поэтапного перекрытия полос.

В тоннеле сделали новое облицовочное покрытие стен типа «Фронтон». Там смонтировали металлический каркас, на который закрепили облицовочные панели. При помощи такой системы улучшается эстетический вид сооружения. Плюс ко всему обеспечивается необходимая влагостойкость. А еще увеличивается срок службы конструкций. В целом работы в тоннеле затронули площадь почти 5,4 тысячи квадратных метров.

Напомним, за последние 14 лет для каждого сооружения мостового хозяйства столицы провели разные виды ремонта. Благодаря этому продлили срок эксплуатации и создали более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.