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НовостиПроисшествия3 ноября 2026 11:00

СК РФ не исключает криминальную версию пропажи семьи Усольцевых

Усольцевы намеревались сходить к скале Буратинка и вернуться в тот же день
Сергей КУДРИН
СК РФ не исключает криминальную версию пропажи семьи Усольцевых

СК РФ не исключает криминальную версию пропажи семьи Усольцевых

Фото: СОЦСЕТИ.

Следователи не исключают, что исчезновение семьи Усольцевых связано с криминалом. Они рассматривают два возможных маршрута, на которых могла исчезнуть семья: направление к скале Буратинка и направление к скале Мальвинка. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

"Достоверно мы знаем, что Усольцевы зашли в лесной массив. Пошли они на скалу Буратинка или на скалу Мальвинка – мы достоверно утверждать не можем… У нас есть два направления. Это скалы Буратинка и Мальвинка", - сказала представитель СКР.

Напомним, 28 сентября 2025 года в Красноярском крае пропала семья Усольцевых, отправившаяся в поход к горе Буратинка. Поисковые операции в июне-июле 2026 года не дали результатов. Основная версия следствия - несчастный случай.

Ранее KP.RU сообщил, что глава "ЛизаАлерт" отметил невозможность отследить датчики телефонов Усольцевых, что очень мешает поискам.