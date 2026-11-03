СК РФ не исключает криминальную версию пропажи семьи Усольцевых Фото: СОЦСЕТИ.

Следователи не исключают, что исчезновение семьи Усольцевых связано с криминалом. Они рассматривают два возможных маршрута, на которых могла исчезнуть семья: направление к скале Буратинка и направление к скале Мальвинка. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

"Достоверно мы знаем, что Усольцевы зашли в лесной массив. Пошли они на скалу Буратинка или на скалу Мальвинка – мы достоверно утверждать не можем… У нас есть два направления. Это скалы Буратинка и Мальвинка", - сказала представитель СКР.

Напомним, 28 сентября 2025 года в Красноярском крае пропала семья Усольцевых, отправившаяся в поход к горе Буратинка. Поисковые операции в июне-июле 2026 года не дали результатов. Основная версия следствия - несчастный случай.

Ранее KP.RU сообщил, что глава "ЛизаАлерт" отметил невозможность отследить датчики телефонов Усольцевых, что очень мешает поискам.