«Сбегаем до Буратинки и поедем домой»: стали известны последние планы пропавшей больше год назад семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы. Фото: Соцсети

Стали известны подробности последних часов перед походом семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Как рассказала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова, Сергей Усольцев накануне похода заверил сотрудников базы отдыха, что семья вернётся домой в тот же день.

По её словам, мужчина сказал работникам базы, где Усольцевы провели ночь, что они «сбегают до Буратинки и поедут домой». Оставаться на базе ещё на одну ночь семья не собиралась.

Семья Усольцевых — 65-летний Сергей, 49-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Они самостоятельно отправились в поход от посёлка Кутурчин к скале Буратинка и не вернулись. До сих пор местоположение Усольцевых неизвестно. Ранее в поисковом отряде «Лиза Алерт» заявили, что поиски семьи будут продолжаться до тех пор, пока пропавших не обнаружат.