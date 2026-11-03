Аэропорт Варшавы закрыли из-за сообщений о взрывчатке на борту лайнера Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Варшавский аэропорт Модлин приостановил работу после экстренной посадки Boeing 737 MAX. Лайнер совершил посадку в 12:01 по московскому времени, причиной стали сообщения о взрывчатке на борту. Информацию об этом распространила пресс-служба воздушной гавани.

Сразу после приземления началась высадка пассажиров. Людей отправляют в терминал аэропорта, где они будут находиться под присмотром служб. При этом в пресс-службе подчеркнули, что подробности о действиях экстренных служб раскрывать не станут.

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда польские аэропорты сталкиваются с внештатными ситуациями. В октябре международный аэропорт Жешува, расположенный неподалеку от украинской границы, неожиданно перестал принимать и выпускать самолеты. Тогда причиной назвали незапланированные действия военной авиации, связанные с обеспечением безопасности страны.