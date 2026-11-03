Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 ноября 2026 10:59

Аэропорт Варшавы закрыли из-за сообщений о взрывчатке на борту лайнера

Подробностей инцидента в аэропорту Варшавы не сообщают
Семен ЗИМИН
Аэропорт Варшавы закрыли из-за сообщений о взрывчатке на борту лайнера Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Аэропорт Варшавы закрыли из-за сообщений о взрывчатке на борту лайнера Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Варшавский аэропорт Модлин приостановил работу после экстренной посадки Boeing 737 MAX. Лайнер совершил посадку в 12:01 по московскому времени, причиной стали сообщения о взрывчатке на борту. Информацию об этом распространила пресс-служба воздушной гавани.

Сразу после приземления началась высадка пассажиров. Людей отправляют в терминал аэропорта, где они будут находиться под присмотром служб. При этом в пресс-службе подчеркнули, что подробности о действиях экстренных служб раскрывать не станут.

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда польские аэропорты сталкиваются с внештатными ситуациями. В октябре международный аэропорт Жешува, расположенный неподалеку от украинской границы, неожиданно перестал принимать и выпускать самолеты. Тогда причиной назвали незапланированные действия военной авиации, связанные с обеспечением безопасности страны.