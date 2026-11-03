МИД Катара оценил шансы США и Ирана договориться после трех часов переговоров

МИД Катара призвал не считать резкие заявления в СМИ провалом переговоров США и Ирана Фото: REUTERS.

Делегация катарских посредников вернулась в Доху после завершения переговоров в Тегеране, посвященных снижению напряженности и преодолению разногласий между США и Ираном. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Переговорщики провели в иранской столице продолжительную встречу, длившуюся более трех часов, в ходе которой стороны обменялись мнениями по представленным предложениям. По словам дипломата, делегация вернулась в Катар для анализа результатов диалога.

Аль-Ансари также прокомментировал жесткую риторику ряда СМИ и призвал не делать поспешных выводов. Дипломат подчеркнул, что Доха ориентируется исключительно на официальные позиции и ход консультаций за закрытыми дверями. По оценке МИД Катара, и Вашингтон, и Тегеран сохраняют высокую приверженность поиску дипломатического решения.

«Если бы мы в Катаре в ходе любых переговоров и любого посредничества считали, что заявления и эскалация в СМИ являются показателем успеха или провала переговоров, мы бы не завершили ни одни переговоры, которые вели ранее», — отметил он.

Напомним, в конце октября эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели переговоры в Москве, обсудив ситуацию вокруг Ормузского пролива и поставки энергоносителей. Встреча состоялась накануне восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа.