Дистрибьютера FreshTunes оштрафовали на 2,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ* Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Во вторник в Таганском суде Москвы вынесено решение о виновности музыкального сервиса FreshTunes в распространении экстремистской информации, связанной с движением ЛГБТ*.

"FreshTunes признан виновным, ему назначен штраф в размере 2,5 млн рублей", - заявили в суде.

FreshTunes, платформа для цифровой дистрибуции музыки, признана виновной в нарушении ч.4 ст. 6.21 КоАП РФ. Это касается пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*, смены пола* и отказа от деторождения.

Сервис предоставляет независимым артистам и лейблам возможность размещать свои треки на стриминговых сервисах. Создан в 2015 году, штаб-квартира расположена в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее KP.RU сообщил, что в Москве оштрафовали журналиста-иноагента на 120 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*.

* - движение, признанное экстремистским и запрещённое в России