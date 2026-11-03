Самолет рухнул на землю и взорвался в аэропорту в Мексике, есть погибшие Фото: Оксана ЗУЙКО.

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna T210N в мексиканском городе Пачука. Воздушное судно упало и загорелось вскоре после взлета 2 ноября. Об этом сообщила британская газета The Sun, ссылаясь на данные авиационных властей страны.

Самолет вылетел из аэропорта Пачуки в 9:30 по местному времени и направлялся в международный аэропорт Куэрнаваки. Уже через минуту, во время набора высоты, он рухнул примерно в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Катастрофа произошла неподалеку от жилой застройки.

После удара о землю самолет загорелся. Погибли оба пилота, по предварительным данным, на земле пострадавших нет. По свидетельствам очевидцев, самолет летел на небольшой высоте и мог задеть линии электропередачи перед падением. Официально причины катастрофы пока не установлены.

Также KP.RU сообщал о крушении легкомоторного самолета Van’s RV-7A в американской Калифорнии. Воздушное судно упало вскоре после взлета недалеко от аэропорта, погибли два человека.