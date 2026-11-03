Сексолог объяснила, какой аромат может стать «крючком» для мужчины

Естественный аромат может стать секретом женской привлекательности. Фото: ИВАНОВА Диана.

При знакомстве с мужчиной важную роль может сыграть не дорогой парфюм, а естественный запах женщины. Именно он способен вызвать ощущение притяжения и повлиять на впечатление при первых встречах, заявила сексолог и психолог Александра Миллер. Об этом пишет aif.ru.

«Конечно, важен запах. Не парфюм, а тот самый «свой» запах. Мои клиентки часто признаются, что решающим фактором на втором-третьем свидании было ощущение «пахнет правильно», – отметила эксперт.

По словам специалиста, естественный запах имеет значение не только для мужчин, но и для женщин. При этом речь идет не о конкретных духах или модных ароматах, а об индивидуальном запахе человека.

Мужчины нечасто говорят об этом прямо, однако естественный запах женщины – чистой кожи с едва уловимым индивидуальным ароматом, без избытка парфюма – может стать для них особым притягательным «крючком».

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