16-летний подросток умер после нападения с ножом в кинотеатре в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В кинотеатре города Большой Камень в Приморье мужчина ударил ножом 16-летнего школьника, тот скончался на месте. Возбуждено дело об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«От полученного ранения подросток скончался на месте. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство)», — отмечается в сообщении ведомства. Подчеркивается, что ножевое ранение было нанесено в область грудной клетки.

Задержан 42-летний мужчина по подозрению в убийстве. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее KP.RU рассказал об еще одном трагическом случае. Он произошел уже в Красноярске. Там подросток ушел гулять с друзьями и неожиданно скончался на их глазах. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.