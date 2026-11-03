Британец услышал сигнал металлоискателя и нашёл древнюю реликвию: чем она удивила

People: Британец нашёл тысячелетний золотой кулон, связанный с «рукой Бога» Фото: REUTERS.

Британец Ник Берри обнаружил золотой кулон возрастом около тысячи лет во время поисков с металлоискателем на фермерском поле в графстве Хэмпшир. Экспертов заинтересовала необычная форма украшения: оно выполнено в виде руки и, предположительно, изображает христианский символ «Рука Бога», сообщает People.

Редактор журнала Treasure Hunting Джулиан Эван-Харт обратил внимание, что изображение руки использовалось в христианском искусстве, а также встречалось на серебряных монетах позднего саксонского периода и эпохи викингов. По его словам, подобный символ крайне редко изображался в золоте.

Еще одна особенность находки — ее сохранность: спустя около тысячи лет в земле кулон почти не утратил первоначального вида. Он весит 1,6 грамма и сделан из высокопробного золота. Кулон, вероятно, изготовили в IX или X веке.

Берри передал украшение местному специалисту по учету археологических находок, после чего его направили в Британский музей. Искатель и владелец земли могут получить за него вознаграждение в размере пяти- или шестизначной суммы в фунтах стерлингов.

Ранее KP.RU писал, что у побережья Антальи дайверы обнаружили останки древнего торгового судна, затонувшего еще в раннем бронзовом веке. Деревянный корпус почти не сохранился, зато на дне нашли каменные якоря и десятки амфор, в которых могли перевозить вино и оливковое масло.