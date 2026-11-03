Жительницу Саратовской области приговорили к 13 годам за шпионаж в интересах СБУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Военный суд вынес приговор в виде 13 лет лишения свободы женщине, которая занималась сбором информации для украинских спецслужб, раскрывая адреса проживания высокопоставленных офицеров российской армии. Об этом проинформировали РИА Новости, ссылаясь на данные регионального управления ФСБ.

"Приговором 1-го Западного окружного военного суда злоумышленница признана виновной в пособничестве спецслужбам Украины в осуществлении террористической деятельности на объекте критической инфраструктуры в Саратовской области, а также государственной измене в форме шпионажа в пользу спецслужб Украины", - сообщили в пресс-службе УФСБ.

Шпионку приговорили к 13 годам лишения свободы, штрафу в 200 тыс. рублей и ограничению свободы на год после освобождения.

Женщина, действовавшая по заданию иностранной разведки, собирала информацию о местах жительства высокопоставленных военных Минобороны РФ и объектах критической транспортной инфраструктуры. Подсудимая признала вину и раскаялась, уточнили в ведомстве.

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Мужчина связался с ГУР Минобороны Украины и получил задание снимать передвижения российских войск.