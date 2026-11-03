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НовостиПолитика3 ноября 2026 11:34

Лебедев: почти все конфликты в СНГ инспирированы из-за рубежа

Важную роль в поддержании стабильности играют совместные усилия стран СНГ в сфере безопасности, заявил Лебедев
Мария СПИРИДОНОВА
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Внутренние и межгосударственные конфликты на постсоветском пространстве почти всегда были инспирированы из-за рубежа. Такое мнение выразил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Лебедева, внешние силы никогда не прекращали попыток ввергнуть пространство Содружества в хаос. Среди инструментов такой деструктивной политики он назвал серии цветных революций и спонсорство радикальных националистических и религиозно-экстремистских движений.

При этом генсек подчеркнул, что за годы противодействия этим угрозам страны СНГ создали надёжные механизмы локализации и нейтрализации подобной активности, а важную роль в поддержании стабильности, по его словам, играют совместные усилия в сфере безопасности.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что интеграция в рамках СНГ не имеет предела и обладает значительным потенциалом для роста. По его словам, мир вплотную приблизился к фундаментальному переустройству, и именно на этом фоне Содружество имеет все предпосылки для дальнейшего развития.