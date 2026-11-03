Умер Алексей Дуров, народный артист России, ведущий мастер сцены Ульяновского театра имени И. А. Гончарова. Фото: kino-teatr.ru

Умер Алексей Дуров, народный артист России, ведущий мастер сцены Ульяновского театра имени И. А. Гончарова. Он скончался 2 ноября на 87-м году жизни. О его смерти стало известно из личного блога во «Вконтакте».

О причинах смерти не рассказывается. Однако стало известно, что прощание с актером пройдет 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

Дуров родился в 1940 году в Серпухове. После армии поступил в ГИТИС и в 1960-х окончил его. По распределению работал в Ульяновском драмтеатре под руководством Веры Ефремовой, исполнявшей роли в спектаклях по произведениям Лермонтова, Островского, Горького и Шолохова. Народным артистом стал в 2008 году.

Ранее KP.RU рассказал, что умер артист Владимир Курочкин. Он был известен по фильму «С чего начинается родина». Курочкин скончался в возрасте 41 года.