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НовостиПолитика3 ноября 2026 11:37

Мирошник заявил о гибели 40 жителей России за неделю из-за ударов ВСУ

Посол МИД РФ сообщил, что среди погибших из-за атак киевского режима есть дети
Анна АДАМАЙТЕС
Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За неделю из-за ударов Вооруженных сил Украины погибли 40 мирных жителей России, в том числе трое детей. Об этом сообщил 3 ноября, во вторник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Еще 191 человек получил ранения, среди них — девять детей, передал Мирошник ТАСС. Всего за этот период от обстрелов пострадал 231 мирный житель. Наибольшее число пострадавших зафиксировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как рассказал посол, интенсивность атак киевского режима по-прежнему остается крайне высокой. Украинские боевики за неделю выпустили более 8,3 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

С начала года ВСУ атаковали 277 пассажирских автобусов, в результате чего пострадали более 450 мирных жителей.