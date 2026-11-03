Мирошник заявил о гибели 40 жителей России за неделю из-за ударов ВСУ

Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За неделю из-за ударов Вооруженных сил Украины погибли 40 мирных жителей России, в том числе трое детей. Об этом сообщил 3 ноября, во вторник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Еще 191 человек получил ранения, среди них — девять детей, передал Мирошник ТАСС. Всего за этот период от обстрелов пострадал 231 мирный житель. Наибольшее число пострадавших зафиксировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как рассказал посол, интенсивность атак киевского режима по-прежнему остается крайне высокой. Украинские боевики за неделю выпустили более 8,3 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

С начала года ВСУ атаковали 277 пассажирских автобусов, в результате чего пострадали более 450 мирных жителей.