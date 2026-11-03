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НовостиПроисшествия3 ноября 2026 11:41

Боевики ВСУ снова атаковали ЛНР: есть погибшие и раненые

Пасечник: в ЛНР за сутки шесть человек погибли и 20 ранены из-за ударов ВСУ
Людмила МИТРОХИНА
Боевики ВСУ снова атаковали ЛНР: есть погибшие и раненые

Боевики ВСУ снова атаковали ЛНР: есть погибшие и раненые

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

За сутки в ЛНР шесть человек погибли и ещё двадцать получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».

«Тяжелые сутки для нашей республики: шесть человек погибли, еще двадцать получили ранения», — резюмировал чиновник в своем сообщении.

Киевский режим подчеркивает свою террористическую сущность, пытаясь атаковать гражданские объекты. Больше всего достается приграничным регионам РФ. Киевские боевики нередко целенаправленно бьют дронами по гражданским машинам, автобусам и зданиям, которые не имеют никакого отношения к военным целям. Причем число атак ВСУ по гражданским объектам в РФ в текущем году удвоилось.