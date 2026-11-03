ВТБ Арена взыскала 1,8 млн руб с организатора концерта дуэта из США Rae Sremmurd

ВТБ Арена взыскала 1,8 млн рублей с организатора концерта хип-хоп дуэта Rae Sremmurd. Фото: Hubert Boesl / dpa / Global Look Press

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ООО «ВТБ Арена» к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Олтянову, обязав его выплатить почти 1,8 млн рублей из-за срыва выступления хип-хоп дуэта Rae Sremmurd. Об этом говорят данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомился сайт KP.RU.

Согласно материалам дела, 6 марта 2026 года предприниматель заключил договор аренды стадиона и оборудования на сутки для проведения первого в России концерта популярных американских исполнителей, запланированного на 16 мая. Однако за три недели до шоу организатор в одностороннем порядке расторг соглашение, сославшись на низкий уровень продаж билетов и последующую отмену мероприятия. По условиям контракта, арендатор был обязан выплатить компенсацию, но игнорировал финансовые требования и досудебные претензии площадки.

«Поскольку ответчик не исполнил обязанность по уплате компенсации за отказ от исполнения договора и доказательств обратного не представил, заявленное истцом требование о взыскании 1 793 400 руб. 00 коп. задолженности является обоснованным и подлежит удовлетворению», — говорится в решении суда.

Помимо основного долга, суд обязал ответчика покрыть расходы по уплате государственной пошлины в размере 78,8 тысячи рублей. Вынесенное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее организаторы выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, компания Say Agency, сообщили, что намерены в законном порядке вернуть средства покупателям билетов.