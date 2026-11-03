Жительницу Саратовской области осудили на 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Жительницу Саратовской области приговорили к 13 годам за шпионаж в пользу Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Военный суд в Саратовской области приговорил женщину к 13 годам за сбор данных об адресах российских военнослужащих для спецслужб Украины. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

«Приговором 1-го Западного окружного военного суда злоумышленница признана виновной в пособничестве спецслужбам Украины в осуществлении террористической деятельности на объекте критической инфраструктуры в Саратовской области, а также государственной измене в форме шпионажа в пользу спецслужб Украины», — говорится в материалах дела. Там же отмечается, что подсудимую приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала вину и заявила, что раскаивается. Подчеркивается, что злоумышленница по заданию иностранной спецслужбы собирала данные об адресах проживания высокопоставленных военных Минобороны РФ и объектах критической транспортной инфраструктуры. Все эти данные она передавала боевикам ВСУ.

Ранее KP.RU рассказал, что в Приморье под суд отправился мужчина. Он обвинялся в призывах к терроризму и госизмене. В результате подсудимый получил 23 года колонии.