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НовостиПолитика3 ноября 2026 12:03

Путин отметил рост интереса к языкам и традициям народов России

Президент РФ также обратил внимание на возрождение народных ремесел
Анна АДАМАЙТЕС
Путин отметил рост интереса к языкам и традициям народов России

Путин отметил рост интереса к языкам и традициям народов России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 3 ноября, во вторник, о растущем интересе к языкам народов России, их традициям и ремеслам.

На заседании Совета по межнациональным отношениям в Москве глава государства отметил, что число людей, которые хотят изучать языки народов России заметно увеличилось. Путин назвал эту тенденцию важной. Президент также подчеркнул, что знакомство с культурным многообразием страны может приносить большое удовольствие.

«Это так интересно — познакомиться с таким многообразием, это же огромное удовольствие», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент России в приветствии участникам Петербургского международного филологического форума говорил, что сбережение языка, культуры и исторической памяти является основой суверенного государства.

Также KP.RU сообщал, что Владимир Путин связал неповторимость страны с самобытностью и сплоченностью населяющих ее народов. Президент отметил, что культурная жизнь должна быть доступна не только жителям Москвы и Петербурга, но и людям в самых отдаленных регионах.