Центробанки мира активно скупают золото: что происходит с резервами

Центробанки мира закупили рекордный объем золота с конца 2024 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Центральные банки мира в III квартале 2026 года закупили 321 тонну золота — на 42% больше, чем за тот же период прошлого года. Это максимальный квартальный показатель с конца 2024 года, следует из отчета Всемирного совета по золоту. С начала года объем покупок достиг 675 тонн, увеличившись на 6% в годовом выражении.

При этом общий мировой спрос на золото за июль — сентябрь сократился на 1%, до 1 369 тонн. В денежном выражении он, напротив, вырос на 22% — до 188 млрд долларов. Инвестиции в биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, увеличили их запасы на 211 тонн — до рекордных 4 256 тонн.

Спрос на слитки и монеты упал на 19%, а в ювелирной отрасли — на 17%. Зато потребление золота технологическим сектором выросло на 3%, в том числе благодаря развитию производства для искусственного интеллекта.

Ранее KP.RU писал, что Минфин России запланировал направить на покупку иностранной валюты и золота 279,42 млрд рублей в период с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем операций должен составить 12,7 млрд рублей — более чем в пять раз выше сентябрьского уровня.