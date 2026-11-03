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НовостиПолитика3 ноября 2026 12:07

Владимир Путин поручил кабмину подумать о продлении Года единства народов России

Инициатива Путина о расширении сроков Года единства народов направлена на укрепление межнациональных отношений
Арина СЕРОВА
Инициатива Путина о расширении сроков Года единства народов направлена на укрепление межнациональных отношений

Инициатива Путина о расширении сроков Года единства народов направлена на укрепление межнациональных отношений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к правительству с предложением рассмотреть возможность продлить в стране Год единства народов России. Эту тему он поднял на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Идея о расширении сроков проведения тематической программы направлена на укрепление межнациональных отношений внутри государства. Российский лидер поручил членам кабмина РФ проанализировать результаты текущих мероприятий и рассмотреть целесообразность продолжения проекта. Особый акцент сделан на интеграции культурных и просветительских инициатив.

«Важно учесть опыт проведения Года единства народов России. Хотел бы отметить, что успешные управленческие практики, народные инициативы... должны иметь продолжение», - сказал политик.

Ранее Путин поручил запустить оценку качества услуг через «Госуслуги». Работой должно заняться правительство.