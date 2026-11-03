Владимир Путин поручил кабмину подумать о продлении Года единства народов России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к правительству с предложением рассмотреть возможность продлить в стране Год единства народов России. Эту тему он поднял на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Идея о расширении сроков проведения тематической программы направлена на укрепление межнациональных отношений внутри государства. Российский лидер поручил членам кабмина РФ проанализировать результаты текущих мероприятий и рассмотреть целесообразность продолжения проекта. Особый акцент сделан на интеграции культурных и просветительских инициатив.
«Важно учесть опыт проведения Года единства народов России. Хотел бы отметить, что успешные управленческие практики, народные инициативы... должны иметь продолжение», - сказал политик.
Ранее Путин поручил запустить оценку качества услуг через «Госуслуги». Работой должно заняться правительство.