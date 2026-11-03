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НовостиПолитика3 ноября 2026 12:11

Путин: Без рисков и проблем нет жизни, но на них нужно вовремя реагировать

Путин заявил, что на все риски и возникающие проблемы необходимо вовремя и верно реагировать
Мария МАМАЕВА
Путин: Без рисков и проблем нет жизни, но на них нужно вовремя реагировать

Путин: Без рисков и проблем нет жизни, но на них нужно вовремя реагировать

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Без рисков и проблем нет жизни, однако на них нужно вовремя и верно реагировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин. 3 ноября глава государства провел в Кремле заседание президентского Совета по межнациональным отношениям.

Так Путин прокомментировал риски в области межнациональных отношений, отметив особую роль представителей религиозных и национально-культурных объединений, сотрудников профильных органов власти и работников муниципалитетов.

«Именно они напрямую ведут разговор с людьми, помогают выстраивать диалог, <...> чтобы своевременно реагировать на проблемы, риски», - подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. По словам президента, современная международная ситуация далека от стабильной, поэтому Москва будет оперативно реагировать на стратегические угрозы, используя не только дипломатические заявления, но и конкретные военно-технические меры.