Путин: Без рисков и проблем нет жизни, но на них нужно вовремя реагировать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Без рисков и проблем нет жизни, однако на них нужно вовремя и верно реагировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин. 3 ноября глава государства провел в Кремле заседание президентского Совета по межнациональным отношениям.

Так Путин прокомментировал риски в области межнациональных отношений, отметив особую роль представителей религиозных и национально-культурных объединений, сотрудников профильных органов власти и работников муниципалитетов.

«Именно они напрямую ведут разговор с людьми, помогают выстраивать диалог, <...> чтобы своевременно реагировать на проблемы, риски», - подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. По словам президента, современная международная ситуация далека от стабильной, поэтому Москва будет оперативно реагировать на стратегические угрозы, используя не только дипломатические заявления, но и конкретные военно-технические меры.