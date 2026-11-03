«Не проукраинская позиция»: Зеленский высказался об Илоне Маске

Зеленский заявил, что Маск не захотел говорить с ним о Starlink Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский сообщил, что пытался связаться с американским предпринимателем Илоном Маском после ограничений работы спутниковой системы Starlink на Украине, однако представители бизнесмена не вышли с Киевом на связь. Об этом глава киевского режима рассказал в интервью PBS News.

По словам Зеленского, в начале конфликта они с Маском общались, при этом украинская сторона неоднократно благодарила предпринимателя за предоставление доступа к Starlink. Однако после последних действий SpaceX он хотел обсудить с ним возникшую ситуацию, но разговор так и не состоялся. Зеленский также заявил, что «это не проукраинская позиция».

Ранее KP.RU писал, что Илон Маск лично распорядился ограничить доступ украинских военных к системе Starshield (аналог Starlink), предназначенной для военных целей. По данным The Wall Street Journal, решение предприниматель принял без распоряжения президента США Дональда Трампа.