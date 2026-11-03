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НовостиПолитика3 ноября 2026 12:32

Владимир Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам МВД России

Путин подписал указ о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава 14 сотрудникам МВД РФ
Мария МАМАЕВА
Владимир Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам МВД России

Владимир Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам МВД России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам МВД РФ. Об этом говорится в указе о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел России, размещенном на сайте опубликования правовых актов.

Звания генерал-лейтенанта полиции были присвоены трем сотрудникам МВД, звания генерал-майора полиции еще девяти людям. Также два человека получили звания генерал-майора юстиции.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову из отряда Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В августе 2025 года Платонов отправился на Международную космическую станцию в составе миссии Crew-11 на американском корабле Crew Dragon.