Владимир Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам МВД России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам МВД РФ. Об этом говорится в указе о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел России, размещенном на сайте опубликования правовых актов.

Звания генерал-лейтенанта полиции были присвоены трем сотрудникам МВД, звания генерал-майора полиции еще девяти людям. Также два человека получили звания генерал-майора юстиции.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову из отряда Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В августе 2025 года Платонов отправился на Международную космическую станцию в составе миссии Crew-11 на американском корабле Crew Dragon.