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НовостиВ мире3 ноября 2026 12:39

Премьер Армении Пашинян подал в суд на журналистов за публикации о его разводе

Пашинян судится из-за публикаций о его разводе с Анной Акопян
Сергей КУДРИН
Премьер Армении Пашинян подал в суд на журналистов за публикации о его разводе

Премьер Армении Пашинян подал в суд на журналистов за публикации о его разводе

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал судебный процесс в связи с публикациями, в которых говорилось о его расставании с бывшей женой Анной Акопян. Об этом информирует Minval через свой телеграм-канал.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал иск о клевете против журналистки Анны Геворкян и ООО Иравунк терт из-за публикаций о причинах его расставания с Анной Акопян», - говорится в публикации.

Политик потребовал опубликовать опровержение и выплатить компенсацию в размере 4 млн драмов, что эквивалентно почти 900 тыс. рублей.

Напомним, что в феврале 2026 года Анна Акопян обратилась к народу Армении, заявив, что гражданский брак с Пашиняном завершён. Она призвала к корректности, но ни слова не сказала ни о причинах, ни о том, что значат эти слова. Интерпретировать их можно по-разному, в том числе - как объявление об официальном браке.