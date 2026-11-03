Песков: европейцы очень долго не могут решить, кто будет вести диалог с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Европейские страны уже продолжительное время не могут определиться, кто уполномочен вести диалог с Россией. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается европейцев — они же очень долго не могут определиться вообще, кто у них имеет право с нами разговаривать. У них нужно спрашивать разрешения сначала там и так далее, друг у друга», — сказал представитель Кремля в интервью информационной службе «Вести».

По словам Пескова, из-за этого в Европе продолжатся сложные процессы согласования и выбора представителей, которым, по мнению самих европейских стран, можно будет поручить переговоры с Москвой.

Ранее Песков отмечал, что представители европейских государств не выходили на контакт с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также указывал на отсутствие у Евросоюза инициативы по подключению к переговорам.

KP.RU также сообщал, что в Европе обсуждают кандидатуры возможных переговорщиков с Россией. Среди них называли лидеров Италии, Финляндии, Чехии, Норвегии и Дании. Но окончательного решения по-прежнему нет.