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НовостиВ мире3 ноября 2026 12:51

15-летняя девочка вышла из дома и пропала на полтора года: её нашли со взрослым мужчиной

Пропавшую 500 дней назад после знакомства со взрослым девочку нашли в США
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Пропавшую 500 дней назад после знакомства со взрослым девочку нашли в США

Пропавшую 500 дней назад после знакомства со взрослым девочку нашли в США

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В США нашли живой 15-летнюю Кайли Арельяно, пропавшую в мае 2025 года. Девочку обнаружили 1 ноября в штате Орегон вместе с 39-летним мужчиной, которого задержали, сообщает британская газета Mirror.

Кайли ушла из дома в городе Гарден-Сити и не вернулась. Поиски продолжались около 500 дней, в них участвовали ФБР и местная полиция. Мать школьницы Стефани Коулман создала группу в соцсетях, где публиковала информацию о дочери. За это время поступали десятки сообщений о возможных встречах с девочкой, но они не подтверждались.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина мог познакомиться с подростком через соцсеть Snapchat. Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. В ФБР сообщили, что расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в штате Огайо обнаружили живой 17-летнюю девушку, которая исчезла за девять месяцев до этого. Школьницу нашли в доме бывшего учителя.