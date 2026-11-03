Суд в Москве зарегистрировал иск Джигана по делу о долгах по алиментам

Иск Джигана по делу об алиментах был зарегистрирован судом 2 ноября Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Российский рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко) подал иск к бывшей супруге Оксане Самойловой, оспаривая задолженность по алиментам. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Адвокат артиста Сергей Жорин сообщал, что защита направила исковое заявление о признании отсутствующей задолженности по алиментным выплатам. Он утверждает, что его подзащитный не отказывается платить алименты с начала вступления в силу решения суда о расторжении брака. То есть с 1 апреля 2026 года.

Иск об изменении размера или формы взыскания алиментов был зарегистрирован московским судом 2 ноября. Дата рассмотрения дела пока не определена.

Тем временем пока Устименко проходит лечение в рехабе Израиля после развода, его жена живет яркую и насыщенную жизнь. В октябре Оксану Самойлову заметили на модном показе в Париже. Она приходила на шоу Balenciaga.