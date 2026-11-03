На «Госуслугах» можно сменить мобильного оператора: как перенести номер телефона

Минцифры: сменить оператора связи можно через «Госуслуги» Фото: Даниил ОПАРИН.

Сменить мобильного оператора теперь можно через «Госуслуги»: заявка автоматически уйдёт оператору базы данных перенесённых номеров, который проверит её на соответствие условиям переноса, сообщило Минцифры РФ.

По данным ведомства, для подачи заявления достаточно зайти в личный кабинет, открыть профиль и нажать на «Сим-карты», затем выбрать номер и заполнить данные по инструкции. Сервис доступен для «Билайна», «МегаФона», МТС, Т2 и других операторов, подключённых к базе перенесённых номеров.

После проверки новый оператор свяжется с абонентом, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора — лично в салоне или дистанционно с электронной подписью; для «большой четвёрки» и ряда других операторов договор могут направить в «Госключ». Затем пользователю выдадут сим-карту с перенесённым номером.

Прежние способы подачи заявки — на сайте или в офисе оператора — сохраняются.

Ранее в миграционной службе МВД России также сообщили, что граждане через «Госуслуги» могут в онлайн-режиме подать заявление о признании паспорта недействительным. По данным ведомства, такой формат поможет быстро проинформировать МВД об утрате документа, чтобы личные данные не попали к мошенникам.