Терапевт рассказал, как быстрее избавиться от насморка

Сосудосуживающие капли лишь временно облегчают дыхание, но не ускоряют выздоровление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Заложенность носа, чихание и постоянный насморк – частые спутники простуды. Терапевт Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Яков Сучков рассказал, какие способы действительно помогают облегчить состояние. Об этом пишет mk.ru.

«Быстро вылечить его не получится, максимум, на что можно рассчитывать, – это сократить этот срок на 1-2 дня и облегчить симптомы. Для этого нужно промывать нос солевыми растворами, использовать для ингаляций небулайзер с физраствором, поддерживать влажность в помещении около 50%», – отметил медик.

Когда инфекция попадает на слизистую носа, начинается воспаление, появляется отек и усиливается выработка слизи. В результате возникают заложенность и чихание. Если слизь становится густой, врач допускает применение муколитиков для ее разжижения.

Сучков предупредил, что сосудосуживающие капли лишь временно облегчают дыхание, но не ускоряют выздоровление. При частом и длительном использовании они могут вызвать привыкание, усилить заложенность, а также привести к повышению давления, учащенному сердцебиению и головной боли.

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