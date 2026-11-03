"Не понимаю такого внимания": Изнасиловавший 27 женщин экс-полицейский вышел из колонии и занялся турбизнесом в Новороссийске

Изнасиловавший 27 женщин экс-полицейский женился и строит бизнес в Новороссийске, фото: КП

В 2018 году стало известно, что бывший полицейский и маньяк Артур Косицын, изнасиловавший 27 женщин, может выйти на свободу досрочно. Ему хотели сократить срок заключения на пять лет и заменить его на два года исправительных работ, пишет "КП-Кубань".

Как сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, при принятии решения были учтены положительные характеристики мужчины из колонии. В результате бывший полицейский был освобождён в 2022 году и заявил, что начинает новую жизнь.

Косицын сменил фамилию и живет в Новороссийске. В соцсетях пишут, что он работает гидом и имеет семью.

«Я не понимаю к себе такого внимания. Растрезвонили по всем СМИ. Я с 2022 года живу, тружусь, никого не трогаю... Человек понес наказание, согласен он с ним или нет... Зачем ворошить прошлое. Надзор за мной ведется, законы не нарушаю», - говорит экс-полицейский.

В Новороссийске отсидевший насильник предоставляет услуги по аренде автомобилей и организации трансферов для туристов, путешествующих по курортам Краснодарского края и Крыма.

В начале 2000-х в Москве и области искали маньяка, который насиловал молодых девушек, угрожая им жезлом ДПС с шилом. Преступника поймали 10 декабря 2009 года, когда он напал на очередную жертву, которая смогла сбежать и вызвать полицию. Жертва опознала в нападавшем своего коллегу, старшего лейтенанта Артура Косицына, который уже 10 лет работал в органах, сначала оперативником, затем в ДПС.

Напомним, в августе 2024 года на свободу вышел Алексей Корочкин, известный как «лесопарковый маньяк». Он вернулся в Челябинск, где жители помнят ужас 2004 года и живут уцелевшие жертвы. После освобождения Корочкин заявил на телешоу: «Я ни в чем не виновен!».