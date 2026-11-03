Польша испытала собственное оружие: оно показало позорные результаты

Rzeczpospolita: Польский боевой модуль показал нулевую точность на 1,5 км Фото: REUTERS.

Польский дистанционно управляемый боевой модуль A3B не справился с требованиями военных во время испытаний на полигоне. На дистанции 1,5 километра эффективность стрельбы составила 0%, а на 500 метрах — около 26,7% при нормативе свыше 90%. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на материалы испытаний.

При стрельбе на дистанции 1 тысяча метров точность составила всего 10%, тогда как армейские требования предусматривают показатель выше 70%. Неудовлетворительные результаты также зафиксировали при стрельбе по движущимся целям, ночью и по беспилотникам.

Модуль разработали на предприятии Zaklady Mechaniczne Tarnow. Его рассматривали в качестве одного из вариантов вооружения для закупаемых Польшей южнокорейских танков K2. По итогам проверки военные подтвердили рекомендацию использовать на танках K2 норвежский боевой модуль Protector RS4 производства компании Kongsberg.

Ранее KP.RU писал, что Польша получила очередную партию южнокорейских танков K2 для 16-й механизированной дивизии, дислоцированной у границы с Калининградской областью. Вместе с бронетехникой военным передали боеприпасы, инструменты и запасные части.