Мужчина умер на полчаса и рассказал, что происходило с душой: «Она поднялась к потолку» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Австралиец Филл Здыбель пережил остановку сердца, которая длилась почти полчаса, и рассказал о «той стороне». О случае пишет Gazet Express. 57-летний мужчина играл в товарищеский баскетбольный матч, когда ему резко стало плохо.

Сын сразу вызвал скорую. Повезло, что среди зрителей нашлась медсестра — она бросилась помогать еще до приезда врачей. По словам самого Здыбеля, в какой-то момент его душа будто отделилась от тела и поднялась к потолку, откуда он наблюдал за происходящим внизу.

Сердце мужчины не билось 28 минут. В больнице он провел три дня без сознания, в один из них ему сделали операцию. И все же пациент выжил. Такой исход он связывает с хорошей физической формой.

Сам австралиец уверен: его спас баскетбол. Окажись он один где-нибудь в другом месте, помощь вряд ли успела бы подоспеть. После случившегося Здыбель настаивает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь при остановке сердца.

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