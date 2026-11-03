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НовостиВ мире3 ноября 2026 13:14

Мужчина умер на полчаса и рассказал, что происходило с душой: «Она поднялась к потолку»

Мужчина выжил после получаса остановки сердца и поведал, как душа вышла из тела
Семен ЗИМИН
Мужчина умер на полчаса и рассказал, что происходило с душой: «Она поднялась к потолку»

Мужчина умер на полчаса и рассказал, что происходило с душой: «Она поднялась к потолку»

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Австралиец Филл Здыбель пережил остановку сердца, которая длилась почти полчаса, и рассказал о «той стороне». О случае пишет Gazet Express. 57-летний мужчина играл в товарищеский баскетбольный матч, когда ему резко стало плохо.

Сын сразу вызвал скорую. Повезло, что среди зрителей нашлась медсестра — она бросилась помогать еще до приезда врачей. По словам самого Здыбеля, в какой-то момент его душа будто отделилась от тела и поднялась к потолку, откуда он наблюдал за происходящим внизу.

Сердце мужчины не билось 28 минут. В больнице он провел три дня без сознания, в один из них ему сделали операцию. И все же пациент выжил. Такой исход он связывает с хорошей физической формой.

Сам австралиец уверен: его спас баскетбол. Окажись он один где-нибудь в другом месте, помощь вряд ли успела бы подоспеть. После случившегося Здыбель настаивает, что каждый должен уметь оказывать первую помощь при остановке сердца.

Ранее KP.RU рассказывал, как женщина «умерла» на 13 минут и вернулась с важным посланием: смерть — это не конец, а лишь начало новой жизни. Этот случай произошел в Соединенных Штатах.