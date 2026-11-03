28 судей отказались участвовать в заседании Верховного суда Польши: почему собрание бойкотируют

В Верховном суде Польши произошел бунт, 28 судей бойкотируют заседание Фото: REUTERS.

В Польше 28 из 125 судей отказались участвовать во внеочередном общем собрании Верховного суда для обсуждения ситуации вокруг Конституционного трибунала в республике. Об этом сообщает Wiadomosci.

Внеочередное собрание было созвано председателем Верховного суда Польши Збигневом Капинским. Однако 28 человек подписали два заявления, текст которых был опубликован судьей Влодзимежем Врубелем.

«Судья Збигнев Капинский решил привлечь к делу о своих ночных похождениях весь Верховный суд, а также политиков, в Конституционный трибунал. Мы в этом участвовать не будем», - сообщил Врубель.

Согласно содержанию документов, они касаются «нео-судей» - лиц, назначенных в Верховный суд политизированным Нацсоветом юстиции. В заявлении отмечается, что организованное Капинским заседание не является общим собранием, поскольку для участия в нем были приглашены не уполномоченные для этого лица. Также в подписанных заявлениях отмечается, что дата слушания была назначена с нарушением закона.

Напомним, что сейчас в Польше наблюдается конституционный кризис. Ранее отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский также заявил о госперевороте в стране.