Как жить, пока врачи ищут диагноз: психолог назвала важное правило

Даже без диагноза можно продолжать жить полноценно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Поиск диагноза при редком заболевании может затянуться на годы, но это не повод откладывать жизнь на потом. Ассистент кафедры когнитивных наук Екатерина Шагина рассказала, как справляться с неопределенностью и не терять интерес к повседневным делам. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Мне кажется, важнейший психологический ресурс здесь – смена направленности внимания: от себя к миру. Не только «что со мной происходит?», но и «что происходит вокруг?», «что мне интересно?», «что я могу сделать для других, для мира?» – отметила специалист.

Эксперт объяснила, что врачи обычно начинают поиск с наиболее вероятных причин болезни, поэтому редкие диагнозы бывает сложно установить быстро. Все это время человек живет в состоянии неопределенности, которое тяжело переносится психологически. Установленный диагноз помогает понять, что происходит, оценить перспективы и наметить дальнейшие действия.

При этом Шагина советует задуматься, действительно ли вся жизнь должна зависеть от получения медицинского заключения. По ее словам, не нужно искать смысл в самой болезни – гораздо важнее продолжать находить его в повседневных делах, общении и помощи другим.

Ранее психолог Никишина объяснила, что тяжелая травма может вызвать чувство беспомощности и привести к развитию депрессии, а также рассказала, как снизить риск таких последствий.