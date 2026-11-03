Суд в Москве оставил за решеткой обвиняемых в покушении на генерала Алексеева Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Замоскворецкий районный суд Москвы 2 ноября 2026 года принял решение о продлении меры пресечения фигурантам громкого дела о покушении на высокопоставленного офицера ГРУ. Под стражей до 6 февраля 2027 года останутся Любомир Корба*, а также Виктор и Павел Васины*. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Напомним, что речь идет о нападении на первого заместителя главы Главного разведывательного управления Владимира Алексеева. Покушение произошло в начале февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный открыл огонь по генерал-лейтенанту, после чего скрылся с места происшествия. Раненого офицера срочно доставили в больницу.

При этом уже на следующий день после стрельбы генерал пришел в сознание. Врачи Научно-клинического центра реаниматологии и реабилитации боролись за его жизнь и в итоге вытащили Алексеева с того света.

Сам генерал позже признался, что именно медики стали его спасителями. Еще лежа на больничной койке, генерал четко обозначил: после курса лечения и реабилитации он обязательно вернется к исполнению служебных обязанностей.

Что касается исполнителя преступления, то его удалось задержать в Дубае. Иностранные коллеги передали задержанного российской стороне. Выяснилось, что стрелок действовал не в одиночку, у него были сообщники.

* — Внесены в список террористов и экстремистов