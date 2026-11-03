Актёр Нед Люк уверен, что в России могут создать игру не хуже GTA V Фото: REUTERS.

Американский актер Нед Люк, сыгравший Майкла Де Санту в видеоигре GTA V, считает, что российские разработчики способны создать проект не хуже GTA V. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий.

Люк обратил внимание на возможности московского кластера видеоигр и анимации. По его словам, площадка предоставляет разработчикам необходимую поддержку, включая студию захвата движений и помещения для звукозаписи. Актер уверен, что российские специалисты могут создавать здесь игры мирового уровня. Ник Люк признался, что и сам хотел бы принять участие в создании российской видеоигры.

Ранее KP.RU писал, что Московский кластер видеоигр и анимации вошел в тройку лучших игровых хабов мира. При составлении рейтинга эксперты оценивали инфраструктуру площадок, число студий и меры поддержки разработчиков.