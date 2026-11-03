Дачникам рассказали, зачем осенью обрабатывать сад железным купоросом

Железный купорос помогает бороться с антракнозом и фитофторозом. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Осенью сад нуждается в подготовке к зиме и защите от болезней, которые могут повредить деревья и растения в следующем сезоне. Одним из средств для обработки участка считается железный купорос. Главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов рассказал, от каких заболеваний он помогает избавиться. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Железный купорос используют на садово-дачных участках, чтобы бороться с различными заболеваниями. Например, на яблонях это монилиозы, или мучнистая роса», – отметил Маслов.

По словам агронома, это заболевание поражает груши, вишни, абрикосы и персики. Инфекция проникает через цветки в побеги, из-за чего ветви выглядят обожженными, а на плодах появляются бурые пятна.

Кроме того, железный купорос помогает бороться с антракнозом и фитофторозом. Раствор воздействует на грибки, разрушает их клетки и уничтожает споры, а также некоторые другие вредные организмы. Такая обработка помогает снизить риск того, что возбудители заболеваний сохранятся на участке до весны.

Прежде дачникам рассказали о главных ошибках при подготовке участка к зиме. В частности, им посоветовали отказаться от азотных удобрений.