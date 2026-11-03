Песков назвал неделимость безопасности краеугольным камнем позиции РФ по Украине Фото: Иван МАКЕЕВ.

Принцип неделимости безопасности является краеугольным камнем позиции Российской Федерации по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 3 ноября, во вторник, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью «Вестям», представитель Кремля отметил, что гарантии безопасности могут быть только взаимными.

«То есть безопасность одного государства не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны», — сказал Песков. При этом конкретные детали возможных договоренностей, по его словам, должны обсуждаться в закрытом переговорном формате.

Ранее KP.RU писал, что Дмитрий Песков назвал невозможным обсуждение гарантий безопасности для Украины без участия Москвы. В Кремле подчеркивали, что такие гарантии должны учитывать интересы не только Киева, но и Российской Федерации.