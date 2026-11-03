Песков: если Берлин отменит ЧМ по хоккею из-за РФ, турнир пройдёт не в Германии Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС ситуацию вокруг возможного переноса чемпионата мира по хоккею. По его словам, если Берлин решит отказаться от проведения турнира из-за участия российских спортсменов, соревнования пройдут в другой стране.

«Мы не можем на это реагировать», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о реакции на возможную отмену ЧМ в Германии.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по спору между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея (IIHF). Требования российской стороны признали обоснованными, а все пять резолюций Совета IIHF, которые мешали нашим командам выступать на международных турнирах, отменили. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.