В Австралии потратят миллионы долларов на защиту от нашествия жаб

ABC: в Австралии создадут барьер за 19,5 млн долларов для защиты от ядовитых жаб. Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В австралийском регионе Пилбара на западе страны построят масштабный барьер для защиты от нашествия ядовитых жаб-ага. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC.

Реализация экологического проекта Toad Containment Zone («Зона сдерживания жаб») стартует в 2027 году и охватит территорию площадью около 7,5 тысячи квадратных километров. Концепция предусматривает перекрытие доступа инвазивных амфибий к искусственным водоемам, что создаст естественный безводный заслон и оставит земноводных без необходимых ресурсов для размножения и продвижения вглубь региона.

Стоимость проекта оценивается в 28 млн австралийских долларов (около 19,5 млн долларов США). Финансирование берет на себя австралийско-британский горнодобывающий концерн Rio Tinto при научном сопровождении специалистов из Университета Кертина. Возведение и организация работы зоны сдерживания, по оценкам исследователей, займет от двух до пяти лет.

Ученые подчеркивают, что жабы-ага представляют колоссальную угрозу для местной фауны: ядовитые земноводные уже вытеснили и уничтожили миллионы представителей коренных видов. По словам представителя Университета Кертина Бена Филлипса, в Пилбаре обитают уникальные животные и растения, не встречающиеся больше нигде в мире.

Ранее в рамках борьбы с распространением жабы-ага ее решили подавать на столы посетителей китайских ресторанов. Ядовитых амфибий запланировали поставлять в Юго-Восточную Азию.