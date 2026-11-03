Экс-глава Минобороны Армении Карапетян: Власти не осознают важности базы в Гюмри. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший глава Минобороны Армении Аршак Карапетян заявил, что правительство премьер-министра страны Никола Пашиняна не осознает важности российской военной базы в Гюмри. Об этом он написал в социальных сетях.

«Выступает депутат один, говорит, 102-я военная база, если Турция нападет на Армению, больше 20 минут не выдержит. <...> 102-я база — это российские вооруженные силы», - отметил Карапетян.

По словам экс-министра, если турецкие вооруженные силы атакуют базу в Гюмри, это будет не просто нападение на объект, а «нанесение удара по России». Карапетян напомнил, что российская база расположена в Армении не для занятия позиций в окопах - она может стать важной частью возможного конфликта с Турцией.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ указали на особенность политики Армении по российской базе в Гюмри. Как заявил директор четвертого департамента стран СНГ министерства России Михаил Калугин, Ереван хочет переложить ответственность за возможный вывод военной базы на РФ.