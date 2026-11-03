Трамп: США прекратят оказание финансовой помощи Израилю в конце года Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в конце года США прекратят оказание финансовой помощи Израилю в размере 4 млрд долларов. Об этом глава Белого дома заявил в эфире телеканала Fox News.

«Мы давали им четыре миллиарда <...>. Но они им не нужны. Если бы они сказали, что они им нужны, я бы сказал продолжать», - отметил Трамп.

По словам американского лидера, вопрос о прекращении финансирования поднял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Трамп утверждает, что политик сам заявил о правильности решения о прекращении финансовой помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что Израиль настаивает на возобновлении США военных действий против Ирана. Как утверждает портал Axios, эта тема поднималась во время телефонного разговора Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа.