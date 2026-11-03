В Молдавии ответили, могут ли помиловать экс-главу Гагаузии Евгению Гуцул

Экс-глава Гагаузии Евгения Гуцул Фото: REUTERS.

Администрация президента Молдавии Майи Санду отреагировала на обращение лидера Партии социалистов Игоря Додона по поводу судьбы экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул. Там пояснили: помилование возможно, но только при одном условии — если соответствующее прошение подаст сама осуждённая или уполномоченные лица с её согласия. Об этом сообщает издание «Ньюсмейкер».

В администрации сослались на Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, утверждённое указом президента № 894-IX от 18 апреля 2023 года. По пунктам 11 и 12 документа, ходатайство подаёт сам осуждённый либо, с его согласия, лица и организации, прямо перечисленные в Положении. Без согласия осуждённого обращение просто не рассматривают.

Стоит напомнить: защита Гуцул неоднократно говорила о нарушениях прав политика. Кишинёв, по её словам, вёл себя жёстко даже при передаче материалов дела — на изучение 60 тысяч страниц дали всего две недели. Просматривать документы разрешалось исключительно в здании суда.