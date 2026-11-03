Для владельцев дач готовят новые правила: что может измениться уже в 2027 году

Правительство предложило новый порядок оформления имущества СНТ Фото: Евгения ГУСЕВА.

В России предложили упростить оформление общего имущества садоводческих и огороднических товариществ. Владельцы участков смогут автоматически получать доли в правах на дороги, инженерные сети и другие объекты общего пользования без дополнительных собраний и отдельных регистрационных процедур. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Согласно инициативе, право общей долевой собственности будет возникать со дня постановки объекта на государственный кадастровый учет. Размер доли каждого владельца предложено рассчитывать пропорционально площади его участка. При этом стать собственником общего имущества смогут не только члены товарищества, но и другие владельцы участков в его границах.

По внесенной редакции документа, новые правила могут вступить в силу 1 сентября 2027 года. До принятия закона продолжит действовать прежний порядок.

Ранее юрист Екатерина Кудряшова пояснила, что правление садоводческих товариществ не обладает полномочиями самостоятельно отбирать участки у владельцев за неуплату взносов. Эксперт поясняла, что изъятие недвижимости возможно исключительно по решению суда через службу судебных приставов.