Какие риски есть при покупке квартиры с маткапиталом: адвокат рассказала о тонкостях договора

Адвокат Тютюнникова перечислила риски при покупке квартиры с маткапиталом Фото: Евгения ГУСЕВА.

Адвокат Екатерина Тютюнникова назвала ключевые риски при покупке квартиры, которую в прошлом приобрели с использованием маткапитала. О тонкостях такого договора она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Как уточнила юрист, федеральный закон требует оформления такого жилья в общую долевую собственность родителей и детей. При этом отсутствие письменного обязательства, которое нередко не требовалось до 2020 года, не освобождает от этой обязанности.

Эксперт также обратила внимание на ситуацию с ипотечным жильем. Доли в нем необходимо определить в течение полугода после полного погашения кредита. Верховный суд РФ допускает совершение этой процедуры без согласия банка.

Тютюнникова предостерегла покупателей от доверия устным обещаниям продавца предоставить детям другое жилье взамен. По ее словам, любые заверения не отменяют факт нарушения закона.

«Если доли не были выделены, Социальный фонд, прокуратура либо сами дети через законных представителей могут потребовать устранить нарушение. В отдельных случаях ставится вопрос о возврате маткапитала, проверке по статье 159.2 УК РФ или оспаривании продажи», - предупредила эксперт.

Перед подписанием документов Тютюнникова порекомендовала покупателям проверять расширенную выписку из ЕГРН и кредитную историю продавца.

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