Опасность переохлаждения: как одежда влияет на женское здоровье

Гинеколог Климова: Сочетание короткого белья и тонкой одежды влияет на здоровье Фото: Андрей КАРА.

Когда женщина одевается не по погоде, оставляя область таза и поясницы недостаточно защищенной от холода, возникает опасность. Об этом РИАМО рассказала врач-акушер-гинеколог Юлия Климова.

«Само по себе ношение короткого нижнего белья в холодное время года не является прямой причиной переохлаждения или воспалительных заболеваний. Нижнее белье не отвечает за терморегуляцию организма. Реальная проблема возникает не из-за длины трусов, а из-за их сочетания с верхней одеждой», - сказала медик.

По словам гинеколога, сочетание короткого белья с шортами, мини-юбкой или тонкими колготками в мороз может привести к локальному переохлаждению. При этом холод всего лишь способен стать провоцирующим фактором при наличии других предпосылок.

«Если в организме уже присутствуют условно-патогенные бактерии или вирусы либо есть общее снижение иммунитета, холод резко подавляет местную защитную реакцию тканей. Это создает условия для обострения цистита и других гинекологических проблем», - подчеркнула эксперт.

Как KP.RU писал ранее, даже при комфортной температуре, к примеру, +15 градусах, к быстрому переохлаждению могут привести сильный ветер и дождь. Таким образом, организм будет максимально уязвим к инфекциям.