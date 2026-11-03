Из собственности Коломойского* изъяли аэропорт Днепропетровска Фото: REUTERS.

Аэропорт Днепропетровска был полностью выведен из собственности украинского предпринимателя Игоря Коломойского*. Эту информацию предоставила адвокат Елена Доненко, защищавшая интересы лояльной киевской хунте городской администрации в судебных разбирательствах, связанных с аэропортом.

"Днепровский аэропорт возвращается государству. <…> Суд также обязал депозитарное учреждение списать со счета Галтеры 111 956 480 акций Днеправиа, то есть 94,572%, на счет государства Украины", - написала Доненко в соцсетях.

С начала 2000-х аэропорт находился под контролем компании, принадлежащей Игорю Коломойскому*. По утверждению городской администрации, Коломойский*, владелец обанкротившихся авиаперевозчиков "Международные авиалинии Украины" и "Днеправиа", а также продолжающей работать "Роза ветров", "вытеснил всех остальных международных авиаперевозчиков из аэропорта", что привело к росту цен на авиабилеты.

В сентябре 2022 года Окружной административный суд Днепропетровска лишил компанию Коломойского* права использовать аэропорт. В феврале 2026 года решение подтверждено апелляционным судом.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Израиля могут изъять виллу семьи украинского олигарха Игоря Коломойского* в элитном пригороде Тель-Авива. Лишиться виллы семья может из-за решения суда Англии, обязавшего Коломойского* выплатить крупную сумму.

* - физлицо, признанное в России террористом и экстремистом