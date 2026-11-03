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НовостиВ мире3 ноября 2026 14:47

Трамп заявил, что США нанесли удар по системе ПВО Ирана прошлой ночью

США ударили по комплексу ПВО Ирана, который Тегеран строил около двух месяцев
Мария МАМАЕВА
Трамп заявил, что США нанесли удар по системе ПВО Ирана прошлой ночью

Трамп заявил, что США нанесли удар по системе ПВО Ирана прошлой ночью

Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по системе противовоздушной обороны Ирана. По словам главы Белого дома, это произошло прошлой ночью.

«У них нет системы ПВО. Мы уничтожили средства (противовоздушной обороны - прим. ред.) прошлой ночью. Просто небольшой удар. Это не было войной», - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Президент США отметил, что Иран строил свой комплекс ПВО на протяжении около двух месяцев, однако Вашингтон поразил его.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил об отсутствии процесса переговоров между США и Ираном на тему урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. При этом американский лидер заверил, что ситуация может измениться в обозримом будущем.