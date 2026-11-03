Зеленский отказался от телефонного диалога с Путиным Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести телефонные переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По его словам, если разговор пойдёт по телефону, Москва использует это как повод больше не встречаться.

Кроме того, Зеленский снова отказался от поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что само приглашение Зеленского в Москву — уже огромный жест доброй воли со стороны РФ. Министр указал: если Зеленский хочет встретиться, пусть приезжает.

По словам Лаврова, Киев так и не отменил указ, запрещающий переговоры, а российская сторона от личной встречи Путина и Зеленского никогда не отказывалась и по-прежнему настроена на разговор.