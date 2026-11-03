Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 ноября 2026 14:51

Зеленский отказался от телефонного диалога с Путиным

Зеленский заявил, что не видит смысла в телефонных переговорах по урегулированию конфликта
Семен ЗИМИН
Зеленский отказался от телефонного диалога с Путиным

Зеленский отказался от телефонного диалога с Путиным

Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести телефонные переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По его словам, если разговор пойдёт по телефону, Москва использует это как повод больше не встречаться.

Кроме того, Зеленский снова отказался от поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что само приглашение Зеленского в Москву — уже огромный жест доброй воли со стороны РФ. Министр указал: если Зеленский хочет встретиться, пусть приезжает.

По словам Лаврова, Киев так и не отменил указ, запрещающий переговоры, а российская сторона от личной встречи Путина и Зеленского никогда не отказывалась и по-прежнему настроена на разговор.