Эффект Манделы: психолог раскрыла, как мозг создает ложные воспоминания

Постоянные изменения времени сна сбивают внутренние биологические часы. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Эффект Манделы возникает, когда человек искренне помнит событие или какую-либо деталь прошлого, хотя в действительности все было иначе. Клинический психолог Инна Паустовская рассказала, почему мозг создает такие ложные воспоминания. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«При каждом воспоминании мозг заново собирает картину из фрагментов, ожиданий, стереотипов. Мозг «достраивает» недостающие детали по привычным образцам», – пояснила эксперт.

По словам Паустовской, память не работает как видеозапись, которая точно сохраняет все происходящее. Каждый раз, когда человек вспоминает прошлое, мозг заново формирует картину событий.

Иногда он заполняет пробелы деталями, которые кажутся вполне правдоподобными. Однако такие подробности могут не иметь ничего общего с тем, что происходило на самом деле.

Ранее психолог Хачатрян объяснила, почему люди могут искренне верить в события, которых на самом деле не было. По словам специалиста, эффект Манделы связан с ложными коллективными воспоминаниями.